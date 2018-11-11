Актриса театра и кино Ирина Муравьёва не так часто появляется в ток-шоу на телевидении, но стала участницей братьев Вадима и Игоря Верников "2 Верник 2" и в очередной раз покорила своих поклонников.

Игорь Верник опубликовал в Инстаграм видео, записанное с Ириной Муравьёвой после выхода программы в эфир.

"Актриса необъятного таланта, сумасшедшего обаяния, иронии, красоты, высочайшего воспитания и культуры, не впускающая в свой мир", - похвалил Игорь Верник актрису.

"Лучшая актриса! Во всех ролях. Люблю ее с детства. Еще с "Карнавал", "Я Восхищаюсь этой Женщиной !!!!!! Она прекрасна!!!", "Как же я ее обажаю. всегда с умилением смотрю все фильмы с ее участием, два из самых любимых Карнавал и самая обаятельная и привлекательная", "Великая артистка!!!!!Какая же она воспитанная, милая, добрая женщина с большой буквы!!!!"- пошли комплименты от поклонников 69-летней актрисы. (Орфография и пунктуация сохранены).