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Ирина Муравьёва удивила своих поклонников: "самая обаятельная и привлекательная"
11 ноября 2018, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Ирина Муравьёва не так часто появляется в ток-шоу на телевидении, но стала участницей братьев Вадима и Игоря Верников "2 Верник 2" и в очередной раз покорила своих поклонников.
Игорь Верник опубликовал в Инстаграм видео, записанное с Ириной Муравьёвой после выхода программы в эфир.
"Актриса необъятного таланта, сумасшедшего обаяния, иронии, красоты, высочайшего воспитания и культуры, не впускающая в свой мир", - похвалил Игорь Верник актрису.
"Лучшая актриса! Во всех ролях. Люблю ее с детства. Еще с "Карнавал", "Я Восхищаюсь этой Женщиной !!!!!! Она прекрасна!!!", "Как же я ее обажаю. всегда с умилением смотрю все фильмы с ее участием, два из самых любимых Карнавал и самая обаятельная и привлекательная", "Великая артистка!!!!!Какая же она воспитанная, милая, добрая женщина с большой буквы!!!!"- пошли комплименты от поклонников 69-летней актрисы. (Орфография и пунктуация сохранены).
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