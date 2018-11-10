Легендарный композитор Эннио Морриконе отмечает 90-летие

Сегодня всемирно известный итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе отмечает юбилей. Прославленному музыканту, автору музыки ко многим фильмам, исполнилось 90 лет.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец Марио Морриконе был профессиональным джазовым трубачом. По итогам обучения в римской консерватории святой Сесилии Эннио получил три диплома – по классу трубы, инструментовки и композиции.

Работать музыкантом он начал с 16 лет. А вот заниматься тем, что принесло ему всемирную славу – писать музыку к кинофильмам, начал только в 33 года. Первые композиторские опыты Морриконе прозвучали в спагетти-вестернах, и ныне его имя прочно ассоциируется с этим киножанром.

Эннио Морриконе – двукратный обладатель премии «Оскар», девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», шестикратный лауреат премии BAFTA, а также обладатель многих других престижных наград, сообщает Википедия.