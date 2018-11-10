//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Алена Свиридова: "Сейчас все песни только об интиме и о том как это круто"
- Юбиляр Михаил Ефремов получил масляным тортом в лицо, видео
- Лена Темникова раскрыла правду о своем здоровье
- Лера Кудрявцева показала фото, как трогательно муж смотрит на дочку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Легендарный композитор Эннио Морриконе отмечает 90-летие
10 ноября 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня всемирно известный итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе отмечает юбилей. Прославленному музыканту, автору музыки ко многим фильмам, исполнилось 90 лет.
Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец Марио Морриконе был профессиональным джазовым трубачом. По итогам обучения в римской консерватории святой Сесилии Эннио получил три диплома – по классу трубы, инструментовки и композиции.
Работать музыкантом он начал с 16 лет. А вот заниматься тем, что принесло ему всемирную славу – писать музыку к кинофильмам, начал только в 33 года. Первые композиторские опыты Морриконе прозвучали в спагетти-вестернах, и ныне его имя прочно ассоциируется с этим киножанром.
Эннио Морриконе – двукратный обладатель премии «Оскар», девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», шестикратный лауреат премии BAFTA, а также обладатель многих других престижных наград, сообщает Википедия.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Культура
//В мире
Австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже, дал показания
//Новости СМИ2
//Новости RedTram
//Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя после 23 часов
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
СКР проверяет действия врача, отказавшейся выписать инсулин пациентке
Алена Свиридова: "Сейчас все песни только об интиме и о том как это круто"
//В мире
Российский экипаж задержанного в Стамбуле сухогруза объявил голодовку
//Новости партнеров
//Спорт
//Общество
//Общество
В Крыму закроют Красный Крест из-за сотрудничества с украинскими спецслужбами?
//Общество
Подразделения Росгвардии пока будут охранять детские учреждения Керчи
//Общество
В Керчи ограничено проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
России вернули рубашку со следами крови императора Александра II
//Общество
//Общество
Ж/д арку Крымского моста соединили с первым пролетом со стороны Керчи
//Новости Redtram
//В мире
Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе
//В мире
Филарет и Макарий отреклись от руководства новой украинской церковью
//Общество
Навка о критике фильма "Крымский мост": Обидеть художника может каждый
//Общество
//Общество
//В мире
В Литве возмутились увеличением импорта "враждебной" гречки из РФ
//Общество
Арктический антициклон на днях принесет в столичный регион морозы и метель
Идеальный пресс Ратаковски не дает покроя российским актрисам
//Общество
//Общество
//Общество
В Москве пропавший глава муниципального округа Щукино скончался на улице
Волочкова упала на сцене с букетом цветов. Без приключенией у артистки не бывает
//В мире
//Общество
Видео: врач отказалась выписывать инсулин пациентке, сказав: «хоть сдохни, нет»