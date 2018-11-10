Ушла из жизни актриса Юлия Волчкова
10 ноября 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что сегодня ушла из жизни заслуженная артистка Украины, актриса кино, телевидения и театра Юлия Волчкова. Артистка скончалась в больнице после тяжелой продолжительной болезни.
«Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой», - сообщается на странице театра, в котором служила актриса.
Юлии Волчковой было всего 44 года. Она успела сняться в 32 фильмах и сериалах, в их числе «След оборотня», «День рождения Буржуя», «Нити судьбы». В театре уточнили, что о месте и времени прощания с Юлией будет сообщено дополнительно.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес