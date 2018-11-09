Владимир Винокур высказался по поводу предложения лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста. Такая идея прозвучала в Госдуме после интервью актера украинским журналистам. Ефремов прокомментировал призыв лишить его звания "Заслуженного артиста"

Винокур в разговоре с НСН назвал это неимоверной глупостью и отметил, что артист что угодно может сказать в интервью, просто дурака свалять и ожидать потом такой "реакции дурной".

Ранее лидер легендарной группы "Машина времени", певец и музыкант Андрей Макаревич прокомментировал недавнее предложение лишить заслуженного артиста России Михаила Ефремова этого звания.