Александра Пахмутова сегодня празднует день рождения

Композитор Александра Пахмутова в пятницу, 9 ноября, празднует день рождения. Деятеля культуры поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин, который назвал ее песни национальным достоянием.

Глава государства пожелал Пахмутовой в день ее 89-летия здоровья и благополучия. Путин отметил, что Александра Николаевна принадлежит к той плеяде мастеров, которые в своем творчестве отразили наиболее яркие страницы российской истории, передает РИА "Новости".

По словам Путина, все композиции, которые Александра Пахмутова создала за годы своей вдохновенной работы, по праву являются национальным достоянием страны.