Сегодня стало известно о кончине одного из самых ярких актеров юмористического киножурнала "Ералаш". Согласно последней информации, любимец детей и подростков ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Речь идет о Николае Румянцеве. Информации о причине смерти актера родственники пока не предоставили, передает утром в пятницу, 9 ноября, URA.RU.

Точные данные о дате и месте похорон звезды "Ералаша" будут известны позже, уточняет НСН.

Отметим, что большинству зрителей Румянцев запомнился в серии киножурнала "Чудное мгновенье" 1975 года. Его герой Петя, согласно сюжету, хочет пойти играть в хоккей. Его бабушка спрашивает: "А картошку кто за тебя будет чистить? Пушкин?". На это сообразительный ребенок отвечает утвердительно, а также добавляет, что посуду помоет Гоголь, а пропылесосит Толстой. Впоследствии мальчик приходит домой и видит, что знаменитые писатели действительно убираются в квартире.