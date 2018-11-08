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Федор Добронравов опубликовал фото с внучкой
8 ноября 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный актер, звезда сериала "Сваты" очень редко публикует в Instagram фотографии младшего поколения своей семьи. Но недавно он разместил трогательное фото с подросшей младшей внучкой.
Добронравов держит малышку на руках, и оба они выглядят очень довольными. "Внучка копия деда, здоровья вам и всего хорошего", "Самая счастливая внучка страны! Ведь у неё есть СУПЕРДЕДУШКА! Вот повезло!" - пишут в комментариях.
У популярного актера два сына - Виктор и Иван.Они актеы, как и их отец. У старшего сына две дочери – 8-летняя Варвара и 2-летняя Василиса.
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