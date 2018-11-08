Опубликованы последние прижизненные фото Николая Караченцова

За день до того, как появилось известие о смерти Николая Караченцова, к нему в больницу приезжали родные - сын Андрей, его жена Ирина и внуки. Последнее фото Николая Петровича опубликовала его внучка Янина. После смерти Караченцова Людмила Поргина решила ухаживать за его другом

В комментарии она назвала актера великим человеком, которого очень любила и пообещала ему соответствовать.

Также разместила совместную фотографию и невестка Караченцова Ирина. Она поблагодарила всех за поддержку.