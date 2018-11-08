У Олега Меньшикова сегодня день рождения
8 ноября 2018, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]
Свой день рождения отмечает сегодня российский актер театра и кино, театральный режиссер Олег Меньшиков. Ему исполняется 58 лет. Он родился в подмосковном Серпухове в семье военного инженера.
Популярность и любовь зрителей пришли к Меньшикову после выхода картины «Покровские ворота». Также очень известны и любимы его роли в фильмах «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Кавказский пленник», «Статский советник» и «Легенда №17».
После того, как Меньшиков стал руководить Московским драматическим театром им. М. Н. Ермоловой, он не перестал сниматься в кино. В 2017 и 2018 годах вышло две части «Гоголя» и «Притяжение». Также Олег Евгеньевич создал свой YouTube-канал, на котором берет интервью у популярных персон.
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