Челябинцы смогут спеть дуэтом с Армстронгом

Джазмен Чарли Армстронг впервые выступит в Челябинске с сольным концертом на Благотворительном салоне Юлии Жаботинской. Культурное светское событие состоится 15 ноября в Изумрудном зале Конгресс-отеля "Малахит". Южноамериканский исполнитель джаза, блюза и фанка исполнит мировые хиты, а также выступит с выпускниками и подопечными фонда "Андрюша".

На благотворительном аукционе, который пройдет в рамках этого события, будут представлены уникальные лоты. В их числе - подвес с редким драгоценным камнем - розовым сапфиром из коллекции Lovestory Ювелирного дома Chamovskikh, а также возможность спеть дуэтом с харизматичным Армстронгом.

Гостям также будут предложены изысканный ужин при свечах, благородные напитки, приятные сюрпризы от организаторов. Вечер пройдет в теплой атмосфере, наполненной живым общением, юмором, импровизацией, творчеством.

Среди гостей камерного салона - представители бизнеса, власти, искусства, общественности. Все собранные средства пойдут на организацию X Юбилейной Премии для юных талантов сфере искусства "Андрюша-2019".

Юлия Жаботинская - основатель и руководитель Детского фонда "Андрюша", который десятый год поддерживает юные таланты Челябинской области, организует яркие культурные и благотворительные проекты с участием звезд современного искусства. Два предыдущих события в формате музыкального салонас Ольгой Кабо, Ниной Шацкой и Юрием Розумом вызвали широкий резонанс в культурной и общественной жизни Челябинской области. По их итогам было собрано более миллиона рублей для поддержки талантливых детей южного Урала.

15 ноября, Конгресс-отель "Малахит", Изумрудный зал

Сбор гостей в 18.30

Dresscode: BlackTieInvited

Количество мест ограничено

Стоимость билета: 5500 рублей

Заказ билетов: + 7 351 235-75-55, +7 9165956005 (Viber, WhatsApp)

Купить билет можно сайте