Знаменитый советский актер и каскадер Геннадий Четвериков ушел из жизни в возрасте 83 лет. Соответствующую информацию минувшей ночью предоставила белорусский режиссер и сценарист Зоя Климюк.

Известно, что актер скончался в Минске. Прощание с ним состоится сегодня в большом крематории Северного кладбища в столице Белоруссии, передает kp.ru.

Напомним, Геннадий Четвериков являлся выпускником Уфимского военно-музыкального училища. Он принимал участием в цирковых представлениях, а в 1956 дебютировал в кино. Актер сыграл эпизодические, но запоминающиеся роли в фильмах "Трудно быть Богом", "Пираты XX века", "Узник замка Иф" и многих других.