Ушел из жизни актер, сыгравший в фильмах "Трудно быть Богом" и "Пираты XX века"
7 ноября 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый советский актер и каскадер Геннадий Четвериков ушел из жизни в возрасте 83 лет. Соответствующую информацию минувшей ночью предоставила белорусский режиссер и сценарист Зоя Климюк.
Известно, что актер скончался в Минске. Прощание с ним состоится сегодня в большом крематории Северного кладбища в столице Белоруссии, передает kp.ru.
Напомним, Геннадий Четвериков являлся выпускником Уфимского военно-музыкального училища. Он принимал участием в цирковых представлениях, а в 1956 дебютировал в кино. Актер сыграл эпизодические, но запоминающиеся роли в фильмах "Трудно быть Богом", "Пираты XX века", "Узник замка Иф" и многих других.
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