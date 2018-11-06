Умерла заслуженная артистка России Наталья Корчагина

Советская и российская актриса театра и кино, известная ролями в «Интернах» и «Моя прекрасная няня», Наталья Корчагина скончалась 5 ноября в возрасте 70 лет. Причина смерти актрисы не уточняется.

Похороны актрисы пройдут 8 ноября, прощание состоится в Московском ТЮЗе с 10.30 до 12.00, отпевание — в 13.00 в Храме Воскресения Словущего.

Наталья Корчагина работала в Московском ТЮЗе с 1974 года. В 2002 году она получила звание заслуженной артистки. Наталья Корчагина также снималась в кинофильмах и сериалах, на ее счету более 20 ролей.