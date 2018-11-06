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Ух, ты, рождественская ночь!
6 ноября 2018, 15:34 [«Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]
В Волгограде немало театральных премьер, но не хватает театральных событий. Если вы этой осенью его ждали, так же как я, то наши ожидания оправдал не волгоградский, пока, режиссер.
Чтобы возникло желание посмотреть новую постановку кукольного, достаточно почитать биографию режиссера Карена Нерсисяна. Это вообще большая удача для Волгограда – получить в репертуар театра его спектакль. Работал режиссёром в театре «У Никитских ворот», художественным руководителем московского театра «Буфф», главным режиссёром Московского драмтеатра на Перовской, худруком Ереванского русского драматического театра. Автор более пятидесяти спектаклей – классических, современных драматических и кукольных в разных городах.
Гоголь, несмотря на неюбилейные годы, вошёл в моду. Его ставят, осовременивая сюжеты, подкраивая под действительность диалоги и трансформируя сочную фольклорную мистику в сиквеловские ужастики. Новый спектакль волгоградского театра кукол, слава Богу, лишён всех этих кружев. Это просто чудная сказка, очень близкая к оригиналу повести «Ночь перед Рождеством». Как будто читаешь «Вчера на хуторе близ Диканьки», только не один, а в компании режиссера Карена Нерсисяна, художника-постановщика Анны Каменевой, видеохудожника Дарьи Казеевой, балетмейстера Марины Кутявиной и артистов театра. Артисты в этой постановке не только двигают и озвучивают кукол, но и самым непосредственным образом участвуют в спектакле. Оттого эффект представления удваивается: оно и кукольное, и драматическое одновременно. Очень поэтичное, весёлое, с красивыми видопроекциями, выразительными куклами, сказочным светом и душевным музыкальным сопровождением. Настоящее рождественское, только не сантаклаусовское, а наше – с колядками, снегом, месяцем на морозном небе и чёртом, который не так страшен, как его намалевал кузнец Вакула.
Детям, эта чудная сказка тоже будет интересна, но именно взрослые, наконец-таки, вместе с детьми становятся тут полноправными зрителями. А ведь раньше практика спектаклей для взрослых, в самом хорошем смысле этого словосочетания, в волгоградском кукольном была обычной. Вот и славно, что она возвращается.
Несмотря на малоросскую тематику, эти куклы всё время намекали мне на какую-то другую параллель. И где-то к середине представления намёк был понят. Совершенно замечательные мультфильмы «Ишь ты, Масленица» и «В синем море, в белой пене». Эта бездонная армянская грусть режиссеров, хороший музыкальный вкус и колоритный видеоряд из обычных предметов, превращающихся в тонкие материи. Эх, оставайтесь, Нерсисян, с нами. Будете нашим театральными королём!
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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