У Татьяны Васильевой травма головы после поездки в метро
3 ноября 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу с травмой головы. По ее словам, в подземке к ней подъехал "какой-то сумасшедший состав". В вагоне московского метро ей защемило голову дверями.
Актриса находится в Институте Склифосовского, ей будут делать "МРТ, КТ и все такое", рассказала Васильева "360".
Она высказала свое недовольство тем, что никаких фраз типа "осторожно, двери закрываются", не произносилось. Как отметила Васильева в видеоролике в Инстаграм, она осталась "недовольна этой поездкой" и так не должно быть.
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