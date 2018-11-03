У Татьяны Васильевой травма головы после поездки в метро

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу с травмой головы. По ее словам, в подземке к ней подъехал "какой-то сумасшедший состав". В вагоне московского метро ей защемило голову дверями.

Актриса находится в Институте Склифосовского, ей будут делать "МРТ, КТ и все такое", рассказала Васильева "360".

Она высказала свое недовольство тем, что никаких фраз типа "осторожно, двери закрываются", не произносилось. Как отметила Васильева в видеоролике в Инстаграм, она осталась "недовольна этой поездкой" и так не должно быть.