В галерее на Урале повредили картину Сальвадора Дали

В одной из галерей Екатеринбурга была повреждена картина легендарного художника Сальвадора Дали. Согласно последней информации источников, полотно испортили три посетительницы выставочного центра.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что девушки пытались сделать селфи на фоне картин, одна из них оступилась и уронила работу Дали из собрания "Капричос". Как уточняет РИА "Новости", на полотне появился порез, длина которого составляет 10 сантиметров.

Известно, что полиция Екатеринбурга отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашла состава преступления в действиях посетительниц.