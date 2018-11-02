//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наташа Королева нашла в своей квартире "незваного гостя с Хеллоуина"
- Екатерина Стриженова похудела и похвасталась успехами в растяжке
- Барановская в дерзком образе произвела фурор на модном шоу
- Юлианна Караулова купила квартиру в центре Москвы, на которую копила 15 лет
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
В галерее на Урале повредили картину Сальвадора Дали
2 ноября 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из галерей Екатеринбурга была повреждена картина легендарного художника Сальвадора Дали. Согласно последней информации источников, полотно испортили три посетительницы выставочного центра.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что девушки пытались сделать селфи на фоне картин, одна из них оступилась и уронила работу Дали из собрания "Капричос". Как уточняет РИА "Новости", на полотне появился порез, длина которого составляет 10 сантиметров.
Известно, что полиция Екатеринбурга отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашла состава преступления в действиях посетительниц.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Французский самолет не пустили в воздушное пространство России
//В мире
//Новости СМИ2
//Новости RedTram
//В мире
Минобороны: учения в Средиземном море будут проводиться регулярно
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
В ДНР рассказали о «жабьих прыжках» подбирающихся к позициям ополченцев ВСУ
//Наука
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
Армия ДНР узнала о новом «чудо-оружии» военных Украины для атак по Донбассу
Наташа Королева нашла в своей квартире "незваного гостя с Хеллоуина"
//Общество
//Политика
Бывший израильский разведчик объяснил провал попытки США быстро одолеть Россию
//Новости СМИ2
//Общество
Россияне не видят угрозы в использовании своих персональных данных
Под Волгоградом пенсионер погиб при падении бруска в ходе ремонта крыши
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
Озвучен вероятный план Киева по затягиванию России в «ловушку» в Азовском море
//В мире
//Культура
//В мире
Герцогиня Меган за 16 дней потратила астрономическую сумму на наряды
//В мире
Лавров утверждает, что Киев продолжает линию на срыв Минска-2
//В мире
Социологический центр объявил фаворита первого тура выборов президента Украины
//Общество
Студентка из Майкопа заплатила 340 тысяч, чтобы спасти бездомного котенка
Дмитрий Маликов выложил снимок в окружении длинноногих красоток
//В мире
//В мире
Названы возможные первые цели ударов армии РФ в Европе в случае войны с Западом
//Культура