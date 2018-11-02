Ушел из жизни народный артист России Владимир Тютюнник

В пятницу, 2 ноября, стало известно, что из жизни ушел народный артист России Владимир Тютюнник. Согласно последней информации, актер работал в драматическом театре Восточного военного округа.

Тютюнник скончался в Уссурийске в возрасте 54 лет от инфаркта. Информации и дате и месте прощания с артистом пока не поступало, передает НСН.

Отметим, что Владимир Тютюнник с 1975 года сотрудничал с театром Восточного военного округа, где сыграл более 200 запоминающихся ролей. Кроме того, он снимался в сериале "Корейская война", где исполнил роль генерала армии США.