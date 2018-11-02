Игорь Бутман получил престижную награду в США

Российский джазовый музыкант Игорь Бутман получил премию за «монументальный вклад в преодоление противоречий благодаря искусству» и сближение народов разных стран путем музыкального диалога.

Церемония вручения премии от Института устойчивого диалога состоялась накануне в Вашингтоне. Премии за организацию музыкальных обменов ради сближения народов разных стран получили российский саксофонист Игорь Бутман и американский джазмен Уинтон Марсали. Музыканты часто работают вместе.

«Это центральное ежегодное мероприятие Института устойчивого диалога. Мы чествуем лидеров-новаторов, чьи заслуги помогают достичь нашей цели. Мы создаем мир, в котором люди сосуществуют мирно, честно и продуктивно, поддерживая диалог о своих различиях», - отметили организаторы на церемонии вручения наград.

«Наша музыка позволяет нам установить диалог. Мы, в свою очередь, ведем этот диалог. Мы передаем наши чувства другим людям. Эта премия оценила наши усилия», - приводит «КП» комментария Игоря Бутмана.