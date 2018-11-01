Александр Градский стал отцом в четвертый раз

Александр Градский, который в субботу будет праздновать 69-летие, в четвертый раз стал отцом. Его 37-летняя жена Марина Коташенко родила сына, которого назвали Иваном. Это их второй совместный ребенок.

Как сообщают СМИ, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

У Александра Градского есть также дети от брака с Ольгой Градской - Даниил и Мария. С Мариной Градский состоит в отношениях с 2003 года.

Марина Коташенко – актриса и модель из Украины. Несколько успешных ролей и фотографии на обложках известных глянцевых журналов сделали ее довольно популярной.