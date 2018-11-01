Андрей Макаревич влюбляется нечасто. Раз в неделю...

Бессменный лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич не любит говорить о себе и личном, но неожиданно сделал исключение для читателей еженедельника "Аргументы недели" на состоявшейся недавно в редакции прямой линии.



Прекрасная половина человечества, естественно, спрашивала своего кумира о любви и женщинах. Оказалось, что абсолютно свободному мужчине в расцвете сил не особо нравятся девушки со сделанными губами как у Поля Робсона и татуажем. Он не любит глупых, неопрятных, хамоватых. А ценит артист в женщинах в частности и в людях в целом чувство юмора. Как искренно признался Макаревич, "Женщина должна быть женщиной со всеми вытекающими отсюда последствиями. А вообще она ничего и никому не должна".



Пытаясь докопаться, на что всё-таки можно "зацепить" Андрея, одна из поклонниц получила ответ, что "после сорока свидания всё больше начинают напоминать собеседования". И как выяснилось, влюбляется Макаревич "Не очень часто. И часто – это как? Раз в неделю? Раз в неделю не бывает – точно! Даже раз в месяц не бывает".



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