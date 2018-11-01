Юлия Пересильд стала Заслуженной артисткой России

Актрисе театра и кино Юлии Пересильд присвоено звание "Заслуженная артистка России". С этим почетным званием актрису, играющую с Даниилом Страховым в спектакле "Варшавская мелодия", поздравили в Театре на Малой Бронной.

Парнер по спектаклю Даниил Страхов написал поздравление Пересильд в Инстраграм. "Поздравляем Юлию Пересильд с присвоением звания "Заслуженная артистка России"! - написал Страхов.

"Аргументы недели" писали, как Юлия Пересильд и Даниил Страхов играют в легендарной пьесе Леонида Зорина "Варшавская мелодия" в постановке художественного руководителя Сергея Голомазова. Шикарно играют Пересильд с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в "Рассказах Шукшина", спектакле, идущем в "Театре Наций".

Юлия Пересильд - актриса, благотворитель, мама двух дочек. Актриса скрывала отца своих детей. Но Алексей Учитель дал интервью и раскрыл, как они с Пересильд воспитывают девочек.