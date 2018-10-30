В Санкт-Петербурге вручили театральную премию «Золотой софит»‍

Накануне в Северной столице на сцене Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева состоялась торжественная церемония вручения наград победителям театральной премии «Золотой софит».

Лауреатов определяли среди государственных, негосударственных, музыкальных театров и театров кукол. Приз за лучшую женскую роль достался Евгении Игумновой за амплуа Селимены в спектакле «Мизантроп».

За лучшую мужскую - Ивану Батареву за роль Луки в спектакле «Беглец» в театре имени Ленсовета. Лучшим режиссером был назван Григорий Дитятковский, поставивший спектакль «Мизантроп».

Лучшим актерским ансамблем были названы Марина Игнатова, Елена Попова и Ирина Патракова за роли Розовых дам в спектакле «Три толстяка» в постановке Андрея Могучего.

Лучшим спектаклем на малой сцене был признан «Живи и помни» по повести Валентина Распутина в постановке Григория Козлова в театре «Мастерская».

Спектакль «Мизантроп» стал лучшим на большой сцене. Специальный приз за вклад в театральную культуру получили Николай Иванов и Ирина Соколова.