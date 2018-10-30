Вдова Караченцова устроила по мужу веселые поминки с шампанским

Вчера в Доме актера на Старом Арбате прошли поминки Николая Караченцова . По словам очевидцев, на столах было много еды и алкоголя. Людмила Поргина заявила, что муж просил ее не оплакивать его на поминках.

Поргина попросила присутствующих посвятить ужин общению с Караченцовым, как будто он на нем вместе с ними. «Коля мне сказал: «Когда я умру, ты, конечно, выпьешь за меня бокал!» И я выполняю его наказ. Поэтому за то, что Коля был с нами и дарил свою любовь, нам всем выпить пора - гип-гип-ура!» - громко произнесла Поргина.