Вдова Караченцова устроила по мужу веселые поминки с шампанским
30 октября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера в Доме актера на Старом Арбате прошли поминки Николая Караченцова . По словам очевидцев, на столах было много еды и алкоголя. Людмила Поргина заявила, что муж просил ее не оплакивать его на поминках.
Поргина попросила присутствующих посвятить ужин общению с Караченцовым, как будто он на нем вместе с ними. «Коля мне сказал: «Когда я умру, ты, конечно, выпьешь за меня бокал!» И я выполняю его наказ. Поэтому за то, что Коля был с нами и дарил свою любовь, нам всем выпить пора - гип-гип-ура!» - громко произнесла Поргина.
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