Андрей Макаревич: "Я не фараон, чтобы пирамиду строить..."
Надо быть очень высокого о себе мнения, чтобы думать, что ты оставишь потомкам
30 октября 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич на прямой линии в "Аргументах недели" отвечал на вопросы читателей, порой провокационные. Выяснилось, что он мало говорит о политике, несмотря на раздутый скандал по его крымской позиции, и в группе нет никакого раскола.
Ходили слухи, что Андрей Державин покинул "Машину времени" из-за того, что с сольным концертом полетел в Крым. "Это неправда, - комментирует Макаревич. - Андрей Державин решил восстановить своё детище - группу "Сталкер". Зачем ему мешать в этом деле? Мы по-товарищески расстались и остаёмся в хороших отношениях".
Оказывается и разговоры про высокий размер гонораров в шоу-бизнесе тоже преувеличение: "Хватает - на жильё, на бензин, на мои инструменты, на мою работу, на какие-то путешествия два-три раза в год. Мне вполне достаточно".
Подробности беседы с лидером "Машины времени" читайте в завтрашнем номере "Аргументов недели".
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