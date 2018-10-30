Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич на прямой линии в "Аргументах недели" отвечал на вопросы читателей, порой провокационные. Выяснилось, что он мало говорит о политике, несмотря на раздутый скандал по его крымской позиции, и в группе нет никакого раскола.



Ходили слухи, что Андрей Державин покинул "Машину времени" из-за того, что с сольным концертом полетел в Крым. "Это неправда, - комментирует Макаревич. - Андрей Державин решил восстановить своё детище - группу "Сталкер". Зачем ему мешать в этом деле? Мы по-товарищески расстались и остаёмся в хороших отношениях".



Оказывается и разговоры про высокий размер гонораров в шоу-бизнесе тоже преувеличение: "Хватает - на жильё, на бензин, на мои инструменты, на мою работу, на какие-то путешествия два-три раза в год. Мне вполне достаточно".



Подробности беседы с лидером "Машины времени" читайте в завтрашнем номере "Аргументов недели".



