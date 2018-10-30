Марат Башаров приедет в Челябинск со смешным спектаклем

3 ноября в 19.00 в ДК Железнодорожников состоится спектакль спектакль «Жениться Вам надо, Барин!» с Маратом Башаровым в главной роли.

Башаров, известный мастер актерских перевоплощений, сделает этот спектакль роскошным подарком для всех любителей хорошего юмора и по-настоящему смешных комедий…

За окном стужа, темень непроглядная, до ближайшей усадьбы - несколько верст. Впереди долгая зимняя ночь, а уснуть явно не получается …Уже давно барин мается от скуки, требует от слуг «чего-нибудь этакого», чтобы он мог развеселиться и этот день не стал бы похож на предыдущие: то из ружей по воронам палит, то медведя с цыганами пригласит…

Каждый день усадьба готовится к новым выходкам барина. Его фантазии сводят с ума всех обитателей дома. И тут одному из слуг приходит в голову гениальная идея: «Жениться Вам надо, Барин!..»

Актерская игра складывается в прекрасный ансамбль, солирует в котором - Марат Башаров, меняясь в диапазоне от капризно-деспотичного ребенка, требующего развлечений, до философа-интеллектуала. Но и каждый из слуг запоминается зрителям своей индивидуальностью.

Нескончаемый поток шуток, потрясающий актерский состав и неподражаемый Марат Башаров — в безумно смешном спектакле «Жениться Вам надо, Барин!»