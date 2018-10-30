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Умер актер Марат Арипов
30 октября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист Таджикистана, советский актер Марат Арипов скончался в Душанбе на 84 году жизни.
О кончине актера и режиссера сообщили в министерстве культуры Таджикистана.
По данным агентства «Азия-плюс», Марат Арипов скончался в результате продолжительной болезни.
Марат Арипов родился 27 августа 1935 года в Душанбе. Его мать Туфа Фазылова — народная артистка СССР, оперная певица и киноактриса. Он окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского и режиссерский факультет ВГИКа.
Архипов сыграл в фильмах «Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц», «Судьба поэта», «Сыну пора жениться» и «Знамя кузнеца». Его дебютный фильм как режиссера - «Ниссо». Он снял фильм в 1965 году. Архипов снял трехсерийную художественную картину «Гляди веселей» по мотивам романа Леонида Соловьева «Очарованный принц». В этом сериале он сыграл главную роль.
В возрасте 21 года Арипов стал самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикской ССР.
В 2008 году Арипов получил звание народного артиста Таджикистана.
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