Умер актер Марат Арипов

Народный артист Таджикистана, советский актер Марат Арипов скончался в Душанбе на 84 году жизни.

О кончине актера и режиссера сообщили в министерстве культуры Таджикистана.

По данным агентства «Азия-плюс», Марат Арипов скончался в результате продолжительной болезни.

Марат Арипов родился 27 августа 1935 года в Душанбе. Его мать Туфа Фазылова — народная артистка СССР, оперная певица и киноактриса. Он окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского и режиссерский факультет ВГИКа.

Архипов сыграл в фильмах «Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц», «Судьба поэта», «Сыну пора жениться» и «Знамя кузнеца». Его дебютный фильм как режиссера - «Ниссо». Он снял фильм в 1965 году. Архипов снял трехсерийную художественную картину «Гляди веселей» по мотивам романа Леонида Соловьева «Очарованный принц». В этом сериале он сыграл главную роль.

В возрасте 21 года Арипов стал самым молодым заслуженным артистом в истории Таджикской ССР.

В 2008 году Арипов получил звание народного артиста Таджикистана.