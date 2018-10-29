Вдова Караченцова передала Чуриковой его прощальный подарок

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина во время церемонии прощания с Николаем Караченцовым в "Ленкоме" передала Инне Чуриковой, парнерше и подруге актера, картину: "Так завещал Коленька". Видео: Патриарх Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова

Подарком Николая Караченцова к юбилею Инны Чуриковой стал ее портрет.

Актер Николай Караченцов похоронен сегодня на 6-м участке Троекуровского кладбища в Москве. Его могила расположена рядом с местами захоронения космонавта Георгия Гречко и актрисы Марины Голуб. Ранее Людмила Поргина рассказала, почему было выбрано Троекуровское кладбище для похорон супруга.