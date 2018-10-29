//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Аниту Цой выписали из больницы
- Звезда КВН Елена Борщева откровенно рассказала о своей семье
- Романтическая вампирская сага "Сумерки" чуть не стала триллером с агентами ЦРУ
- Актриса Татьяна Васильева призналась, что поставила крест на картошке и сладком
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Вдова Караченцова передала Чуриковой его прощальный подарок
29 октября 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина во время церемонии прощания с Николаем Караченцовым в "Ленкоме" передала Инне Чуриковой, парнерше и подруге актера, картину: "Так завещал Коленька".
Подарком Николая Караченцова к юбилею Инны Чуриковой стал ее портрет.
Актер Николай Караченцов похоронен сегодня на 6-м участке Троекуровского кладбища в Москве. Его могила расположена рядом с местами захоронения космонавта Георгия Гречко и актрисы Марины Голуб. Ранее Людмила Поргина рассказала, почему было выбрано Троекуровское кладбище для похорон супруга.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
//В мире
//Новости партнеров
Адвокат Мамаева обратится в прокуратуру после публикации интимных фото
//Спорт
Звезда КВН Елена Борщева откровенно рассказала о своей семье
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
По Крымскому мосту через Керченский пролив проехало более 3 млн машин
//Наука
//Новости Redtram
//Наука
Медики футбольного клуба спасли жизнь женщине на борту самолета
//Политика
//В мире
Постоянные члены СБ ООН отказались подписывать договор о запрете ядерного оружия
//Культура
Видео: Патриарх Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова
//Культура
//В мире
Вопрос возвращения рыбаков с "Норда" политизируется, заявила Москалькова
//Общество
Ученые-онкологи раскрыли ключевые признаки старения организма человека
//В мире
Сбитый над Донбассом летчик ВСУ рассказал о спасении от плена ополченцев ДНР
//Общество
Финансовый Караульный: "Telegram занял нишу компромат-ресурса"
Актриса Татьяна Васильева призналась, что поставила крест на картошке и сладком
//Общество
Сбербанк прокомментировал данные сотрудников, оказавшиеся в открытом доступе