Видео: Патриарх Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. В этот храм ходил умерший как до, так и после ДТП, изменившего его жизнь. Алла Пугачева простилась с Николаем Караченцовым

Кроме родных и близких актера на богослужение пришли поклонники его таланта и прихожане храма. Некоторым пришлось стоять на улице. Гроб находился в самом центре храма, рядом с чудотворной иконой Божией Матери "Взыскание погибших". "Давайте помолимся все вместе, чтобы Господь принял душу раба своего Николая", - сказал Патриарх Кирилл. Караченцова будут помнить и как актёра, и как человека, боровшегося с тяжелейшим испытанием, добавил он.