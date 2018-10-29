Видео: Патриарх Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова
29 октября 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. В этот храм ходил умерший как до, так и после ДТП, изменившего его жизнь.
Кроме родных и близких актера на богослужение пришли поклонники его таланта и прихожане храма. Некоторым пришлось стоять на улице. Гроб находился в самом центре храма, рядом с чудотворной иконой Божией Матери "Взыскание погибших". "Давайте помолимся все вместе, чтобы Господь принял душу раба своего Николая", - сказал Патриарх Кирилл. Караченцова будут помнить и как актёра, и как человека, боровшегося с тяжелейшим испытанием, добавил он.
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