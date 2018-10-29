Алла Пугачева простилась с Николаем Караченцовым
29 октября 2018, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
На траурную церемонию прощания с актером Николаем Караченцовым которая проходила 29 октября в театре «Ленком», пришло много известных людей.Среди них была и Алла Пугачева. С великим актером Примадонна простилась молча.
Алла Борисовна подошла к гробу своего друга и коллеги. Певица склонила голову и молча постояла рядом какое-то время, потом проследовала в зал.
Проститься с Караченцовым также пришли режиссеры Марк Захаров и Алла Сурикова, актеры Борис Чунаев, Вениамин Смехов, Дмитрий Певцов, Александр Калягин, Инна Чурикова и другие.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес