Алла Пугачева простилась с Николаем Караченцовым

На траурную церемонию прощания с актером Николаем Караченцовым которая проходила 29 октября в театре «Ленком», пришло много известных людей.Среди них была и Алла Пугачева. С великим актером Примадонна простилась молча. Людмила Поргина во время прощания с Николаем Караченцовым не отходила от гроба

Алла Борисовна подошла к гробу своего друга и коллеги. Певица склонила голову и молча постояла рядом какое-то время, потом проследовала в зал.

Проститься с Караченцовым также пришли режиссеры Марк Захаров и Алла Сурикова, актеры Борис Чунаев, Вениамин Смехов, Дмитрий Певцов, Александр Калягин, Инна Чурикова и другие.