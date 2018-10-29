Людмила Поргина во время прощания с Николаем Караченцовым не отходила от гроба

Людмила Поргина во время прощания с Николаем Караченцовым, проходящем в театре "Ленком, " почти не отходила от гроба мужа. Вдова актера принимает соболезнования от незнакомых поклонников и знаменитых коллег мужа. Проститься с народным артистом пришли его поклонники, актеры, режиссеры.

Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт возложил большой красный букет. Простился с Караченцовым Александр Збруев. Братья Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие в "Приключениях Электроника" вместе с Караченцовым, подошли к гробу со цветами. Актер увлекался теннисом. Проститься с ним приехал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Людей, прощающихся с Караченцовым, собирается больше и больше. В руках у некоторых листья клена. Многие пришли с фотографиями любимого актера.

Дмитрий Певцов, который теперь играет в "Юноне и Авось", уже приехал в театр. С самого начала церемонии прощания в "Ленкоме" присутствуют министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Похоронят Николая Караченцова после отпевания на Троекуровском кладбище.

Напомним, Людмила Поргина неотрывно находилась с любимым мужем после того, как он попал в аварию в 2005 году и почти месяц находился в коме. Когда Караченцов пришел в сознание, он написал на листочке жене, что хочет с ней обвенчаться.