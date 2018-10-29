В московском театре "Ленком" началось прощание с актером Николаем Караченцовым. Знаменитый артист ушел из жизни в возрасте 73 лет 26 октября, не дожив всего один день до своего дня рождения.

Театр в настоящий момент постепенно заполняется людьми. Проститься с Николаем Петровичем пришли не только его родственники, но также многочисленные друзья и поклонники. Как сообщает корреспондент РИА "Новости", у гроба Караченцова собрались все члены его семьи.

Известно, что впоследствии патриарх Кирилл совершит отпевание усопшего актера в храме Воскресения Словущего. Позже Николай Караченцов будет похоронен на Троекуровском кладбище в столице.