Отпевание Караченцова совершит патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в понедельник отпевание народного артиста РСФСР Николая Караченцова, богослужение пройдет в Брюсовом переулке Москвы в храме Воскресения Словущего. Супруга Караченцова: перед смертью‍ муж составил завещание

Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Прощание с Караченцовым состоится в театре «Ленком» 29 октября с 10 до 13 часов. Гражданская панихида пройдет с 12 до 13 часов.

Ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, почему было выбрано Троекуровское кладбище для похорон супруга.