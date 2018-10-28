Отпевание Караченцова совершит патриарх Кирилл
28 октября 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в понедельник отпевание народного артиста РСФСР Николая Караченцова, богослужение пройдет в Брюсовом переулке Москвы в храме Воскресения Словущего.
Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Прощание с Караченцовым состоится в театре «Ленком» 29 октября с 10 до 13 часов. Гражданская панихида пройдет с 12 до 13 часов.
Ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, почему было выбрано Троекуровское кладбище для похорон супруга.
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