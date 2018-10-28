В Италии открыли памятник Максиму Горькому

Памятник писателю Максиму Горькому был открыт в Сорренто, на Амальфитанском побережье на юге Италии. Об этом сообщил ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино.

Монумент был открыт в рамках проекта «Назад в Сорренто», приуроченного к 150-летию со дня рождения писателя, передает в воскресенье, 28 октября, агентство ТАСС.

В итальянском Сорренто Горький, чье настоящее имя Алексей Пешков, прожил девять лет. Памятник представляет собой бюст русского писателя, водруженный на колонну.