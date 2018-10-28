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В Италии открыли памятник Максиму Горькому
28 октября 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Памятник писателю Максиму Горькому был открыт в Сорренто, на Амальфитанском побережье на юге Италии. Об этом сообщил ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино.
Монумент был открыт в рамках проекта «Назад в Сорренто», приуроченного к 150-летию со дня рождения писателя, передает в воскресенье, 28 октября, агентство ТАСС.
В итальянском Сорренто Горький, чье настоящее имя Алексей Пешков, прожил девять лет. Памятник представляет собой бюст русского писателя, водруженный на колонну.
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