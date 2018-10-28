Завтра в последний путь проводят народного артиста, великого актера, любимца миллионов российский театралов Николая Караченцова. Похоронят Николая Караченцова, по решению его вдовы актрисы Людмилы Поргиной, на Троекуровском кладбище. Актер театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября.

Дружить как он, мало кто мог

Каждый день актера, его лучшие роли вспоминают коллеги Караченцова и многочисленные поклонники. Актриса театра "Современник" Лия Ахеджакова сказала: "Жалко мне очень Колю, больше ничего не могу сказать. Жалко, горько, отмучился".

Николай Караченцов в 2005 году попал в страшное ДТП. 26 дней он пробыл в коме. С того дня супруга Караченцова ни на день не оставляла любимого мужа, свое "Солнышко". Для актера Вениамина Смехова уход Караченцова - семейное горе, - передает РБК.

"Я ничего не могу сказать, это только случилось. У нас семейное горе. Храни Господь Людочку, за все ей спасибо, что сохранила, что столько лет держалась как великая русская женщина. На своих руках выходила любимого Коленьку Караченцова", — высказался Смехов.

В понедельник, 29 октября, "Ленком" играет спектакль "Юнона и Авось" в память о Николае Петровиче.

"Прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в театре "Ленком" с 9 до 13 часов. Гражданская панихида с 12 до 13 часов. Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище", - сообщается на сайте театра.