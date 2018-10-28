//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Татьяна Навка опубликовала фото без косметики и удивила поклонников
- Победительница конкурса красоты упала в обморок от счастья, узнав о своей победе
- Номерной знак «Москвича» Виктора Цоя выставят на торги
- Джек Воробей приговорен: новый фильм выйдет без Джонни Деппа
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Лия Ахеджакова о смерти Караченцова: "Жалко мне очень Колю "
28 октября 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Завтра в последний путь проводят народного артиста, великого актера, любимца миллионов российский театралов Николая Караченцова. Похоронят Николая Караченцова, по решению его вдовы актрисы Людмилы Поргиной, на Троекуровском кладбище. Актер театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября.
Каждый день актера, его лучшие роли вспоминают коллеги Караченцова и многочисленные поклонники. Актриса театра "Современник" Лия Ахеджакова сказала: "Жалко мне очень Колю, больше ничего не могу сказать. Жалко, горько, отмучился".
Николай Караченцов в 2005 году попал в страшное ДТП. 26 дней он пробыл в коме. С того дня супруга Караченцова ни на день не оставляла любимого мужа, свое "Солнышко". Для актера Вениамина Смехова уход Караченцова - семейное горе, - передает РБК.
"Я ничего не могу сказать, это только случилось. У нас семейное горе. Храни Господь Людочку, за все ей спасибо, что сохранила, что столько лет держалась как великая русская женщина. На своих руках выходила любимого Коленьку Караченцова", — высказался Смехов.
В понедельник, 29 октября, "Ленком" играет спектакль "Юнона и Авось" в память о Николае Петровиче.
"Прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в театре "Ленком" с 9 до 13 часов. Гражданская панихида с 12 до 13 часов. Похоронят Николая Караченцова на Троекуровском кладбище", - сообщается на сайте театра.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Татьяна Навка опубликовала фото без косметики и удивила поклонников
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
Журналист Die Welt заявил, что учения НАТО в Норвегии являются "баловством"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Порошенко в октябре задекларировал 1,2 миллиона долларов доходов
//Общество
В ДТП в Петербурге погибли водитель и 7 пассажиров микроавтобуса
//Новости партнеров
//Спорт
Кадыров может взять на перевоспитание Мамаева и Кокорина в клуб «Ахмат»
//В мире
//В мире
Меркель в Стамбуле на руском принтересовалась пальто Путина: "Сибирское пальто?"
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
Верховный муфтий Сирии раскритиковал идею халяльных магазинов
//Спорт
В Санкт-Петербурге приняли эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады
//Спорт
//Новости Redtram
//Общество
Глава «Нафтогаза» признал Украину экономически бесперспективной
//В мире
//В мире
//В мире
В Самарской области автобус с 15 детьми попал в ДТП с грузовиком
//Криминал
"Последний снег" Исаака Левитана пропал при продаже в Москве
//Авто
//Общество
//Общество
//Общество
Нарколог объяснил разницу между человеческим и звериным алкоголизмом