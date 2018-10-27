Сегодня Николаю Караченцову исполнилось бы 74 года

В субботу, 27 октября, легендарному российскому актеру Николаю Караченцову исполнилось бы 74 года. Артист ушел из жизни накануне утром после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Николай Петрович не дожил всего один день до своего дня рождения. Кончина Караченцова стала ударом не только для его родных, но также для друзей, коллег и миллионов зрителей, несмотря на то, что в последнее время он чувствовал себя не слишком хорошо и находился в больнице.

Напомним, в 2005 году актер попал в автомобильную аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог восстановиться. Год назад у Николая Петровича нашли злокачественную опухоль в легком, с которой он сражался до самого последнего дня жизни.

Похоронен Караченцов будет 29 октября на Троекуровском кладбище в Москве.