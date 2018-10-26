Художественный руководитель театра Армен Джигарханян не смог посетить премьеру спектакля в театре cвоего имени. Режиссер-постановщик премьерного спектакля Сергей Виноградов и актеры ждали Джигарханяна.

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Но Виноградов до последнего наделся, но узнал и с сожалением сообщил, что худрук театра приехать не сможет. "Я с ним созванивался, ему надо еще пройти некоторые процедуры. Плюс трагические события в театре «Ленком», которые он тоже глубоко переживает", — цитирует Виноградова РИА Новости. Напомним, умер актер театра Николай Караченцов. По словам режиссера, Армен Борисович пожелал артистам удачной работы.

В середине октября худрук театра имени Джигарханяна Армен Джигарханян был госпитализирован. Его друзья обещали, что он подлечится и вернется на работу.