Народного артиста России Николая Караченцова похоронят 29 октября на Ваганьковском кладбище в Москве.

В дирекции театра "Ленком", где после окончания школы-студии МХАТ начал работать актер и служил долгие годы, рассказали, как проводят в последний путь великого артиста. Вдова Караченцова объяснила, почему выбрано Троекуровское кладбище

По сведениям "Ленкома", прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября с 10:00 до 13:00 мск на сцене театра, - сообщает РБК. В 12:00 начнется гражданская панихида. Похороны состоятся примерно в 14:00, похоронят Николая Караченцова на Ваганьковском кладбище.

Напомним, на Ваганьковском кладбище в Москве похоронены знаменитые ученые, писатели, поэты, режиссеры, актеры, спортсмены. На Ваганьковском похоронены Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Леонид Филатов, Андрей Миронов, Виталий Соломин, Георгий Вицин, Александр Абдулов, Георгий Чухрай, Сергей Есенин, Игорь Тальков.

О смерти Николая Караченцова сообщили 26 октября его самые родные люди - сын и супруга актриса Людмила Поргина.

Соболезнования семье выразили Владимир Путин, коллеги Караченцова, худрук "Ленкома" Марк Захаров.

Николай Караченцов - москвич. Родился 27 октября 1944 года.

После окончания вуза он начал работать у Анатолия Эфроса в театре имени Ленинского комсомола. Эфрос поставил с Караченцовым спектакли "104 страницы про любовь", "Мой бедный Марат", "Снимается кино", "Страх и отчаяние в третьей империи", "Прощай, оружие!"

Новый худрук театра Марк Захаров пригласил Караченцова на главную роль Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль". Автор пьесы по роману Шарля де Костера - драматург Григорий Горин. Караченцов успешно справился с ролью Тиля. Он стал кумиром советской молодёжи 1970-х.