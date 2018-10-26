Захаров: Караченцов был большим человеком и выдающимся актером

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров назвал смерть актера Николая Караченцова большой утратой. Народный артист, актер театра "Ленком" Николай Караченцов умер. Он один день не дожил до своего 74 дня рождения. В сети пишут о Николае Караченцове: "Мы тебя никогда не забудем"

Худрук Марк Захаров назвал Николая Караченцова "большим человеком и выдающимся актером". По словам худрука "Ленкома", Николай Петрович внес значительный вклад "в становление российского театра".

По воспоминаниям Захарова, Караченцов первым предложил переименовать нынешний "Ленком" и отказаться от прежнего пышного названия "театр имени Ленинского комсомола".

"Навсегда останется в той плеяде актеров, которая прославила театр "Ленком"- это он, Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Абдулов", - сказал Марк Захаров.

Как отметил режиссер, Караченцов "очень много сделал для того, чтобы представлять наше российское искусство за рубежом", - передает ТАСС. "Он останется в памяти как уникальный исполнитель главной роли в спектакле "Юнона и Авось"», как человек, повлиявший на режиссуру определенным образом. Он был человек разносторонний, очень способный... В нем был режиссерский талант, безусловно, и он много сделал для развития этого спектакля и для его популяризации", - говорит Захаров.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Детство он провел на Чистых прудах. Его отец работал художником, мать — балетмейстером. В 1967 году он окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком").

Наибольшую популярность и любовь зрителей Николаю Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

В кино актер сыграл более 100 ролей, в том числе в картинах "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов".

Караченцов умер сегодня утром.