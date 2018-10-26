Народного артиста Николая Караченцова вспоминают его коллеги и поклонники актера. Любимец миллионов россиян Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни в больнице. Соболезнования и воспоминания о Караченцове пишут сегодня в социальных сетях. Жена Николая Караченцова рассказала о последних днях своего супруга

Алла Пугачева опубликовала в Инстаграм фото актера и коротко написала: "Прощай, Коля!". И подписчики Примадонны в соцсети присоединяются к Алле Борисовне: "Вот и еще одна душа покинула нашу Планету.....Скорбим....помним и грустим.... Наши соболезнования родным.....", "Светлая память нашему великому артисту", "Светлая память замечательному Актеру, Человеку, Мужчине".

"Такого как Караченцов больше не будет", - считают поклонники таланта великого актера. (пунктуация и орфография авторов сохранены).

Игорь Николаев вспомнил, как год назад Николай Караченцов подарил ему свою книгу "Я не ушел" и написал теплые слова.