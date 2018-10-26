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В сети пишут о Николае Караченцове: "Мы тебя никогда не забудем"
Алла Пугачева: "Прощай, Коля!"
26 октября 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Народного артиста Николая Караченцова вспоминают его коллеги и поклонники актера. Любимец миллионов россиян Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни в больнице. Соболезнования и воспоминания о Караченцове пишут сегодня в социальных сетях.
Алла Пугачева опубликовала в Инстаграм фото актера и коротко написала: "Прощай, Коля!". И подписчики Примадонны в соцсети присоединяются к Алле Борисовне: "Вот и еще одна душа покинула нашу Планету.....Скорбим....помним и грустим.... Наши соболезнования родным.....", "Светлая память нашему великому артисту", "Светлая память замечательному Актеру, Человеку, Мужчине".
"Такого как Караченцов больше не будет", - считают поклонники таланта великого актера. (пунктуация и орфография авторов сохранены).
Игорь Николаев вспомнил, как год назад Николай Караченцов подарил ему свою книгу "Я не ушел" и написал теплые слова.
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