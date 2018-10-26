На сцене армейского театра - битва на выживание

В Театре Российской Армии 3 и 4 ноября состоится премьера остросюжетной психологической драмы «Метод Гронхольма» по одноименной пьесе испанского драматурга Жорди Галсеран-и-Феррер. Режиссер Татьяна Морозова предлагает свою трактовку картины разрушения нравственных ценностей в современном обществе.

Пространство в форме «подковы», выстроенное на экспериментальной сцене специально для спектакля «Метод Гронхольма», представляет собой офисное помещение, в котором находятся четыре персонажа. Эти молодые люди — кандидаты на вакантную должность, пришедшие на собеседование. Вместо ответов на вопросы им предлагается участвовать в «битве на выживание», в которой победит тот, кто сможет вырвать из своей души сострадание, совесть, растоптать принципы морали.

Режиссер Татьяна Морозова не случайно выбрала пьесу, написанную 15 лет назад и перенесла ее действие в наши дни. Молодые исполнители поднимают актуальную сегодня тему о том, что у поколения 30-летних произошла подмена человеческих ценностей и основ нравственности. Любовь превратилась в секс, дружба — в общение в чатах. Им легче «зависать» в социальных сетях и упиваться победами в онлайн-играх, чем строить отношения с настоящими людьми, преодолевая собственные эгоизм и трусость, зависть и жестокость.







«Задача театра — средствами искусства представить животрепещущие темы, показать опасность разобщения людей, когда каждый скрывается за экраном своего гаджета», — говорит режиссер-постановщик Татьяна Морозова, — «Спектакль построен жестко, из декораций только нескольких офисных стульев и две двери. Почти нет музыкального сопровождения, которое могло бы наполнить образы и характеры. Полтора часа артисты работают на одном дыхании, им требуется удерживать внимание зрителей, сохранять динамичность и «градус» подачи материала».