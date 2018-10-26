Французский кутюрье Пьер Карден соболезнует в связи с кончиной Караченцова

Легендарный французский кутюрье Пьер Карден в пятницу, 26 октября, выразил соболезнования в связи с кончиной актера Николая Караченцова. Артист ушел из жизни сегодня утром после длительной болезни.

Официальный представитель модельера Жан-Паскаль Эс отметил, что Пьер Карден был "очень задет" новостью о смерти Николая Караченцова.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова кутюрье, актер был очень талантливым человеком. Оказалось, что Пьер Карден до сих пор хранит замечательные воспоминания о Караченцове и его роли в рок-опере "Юнона и Авось". Модельер попросил передать его соболезнования близким артиста.