Французский кутюрье Пьер Карден соболезнует в связи с кончиной Караченцова
26 октября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный французский кутюрье Пьер Карден в пятницу, 26 октября, выразил соболезнования в связи с кончиной актера Николая Караченцова. Артист ушел из жизни сегодня утром после длительной болезни.
Официальный представитель модельера Жан-Паскаль Эс отметил, что Пьер Карден был "очень задет" новостью о смерти Николая Караченцова.
Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова кутюрье, актер был очень талантливым человеком. Оказалось, что Пьер Карден до сих пор хранит замечательные воспоминания о Караченцове и его роли в рок-опере "Юнона и Авось". Модельер попросил передать его соболезнования близким артиста.
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