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Путин: смерть Караченцова стала невосполнимой утратой
26 октября 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 26 октября, выразил глубочайшие соболезнования родным актера Николая Караченцова. Легендарный артист ушел из жизни сегодня после долгой борьбы с болезнью.
Глава государства отметил, что Николай Петрович был выдающимся актером и настоящей звездой. Миллионы россиян любили этого обаятельного и неординарного человека, восхищались его силой воли и стойкостью. Как сообщает РИА "Новости", Владимир Путин также назвал уход Николая Караченцова из жизни невосполнимой утратой не только для его близких, но также для друзей и коллег.
Напомним, в 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию и получил серьезную травму головы, после которой так и не смог оправиться. Год назад у него обнаружили злокачественную опухоль в легком, с которой он сражался до последнего дня.
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