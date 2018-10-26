Путин: смерть Караченцова стала невосполнимой утратой

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 26 октября, выразил глубочайшие соболезнования родным актера Николая Караченцова. Легендарный артист ушел из жизни сегодня после долгой борьбы с болезнью.

Глава государства отметил, что Николай Петрович был выдающимся актером и настоящей звездой. Миллионы россиян любили этого обаятельного и неординарного человека, восхищались его силой воли и стойкостью. Как сообщает РИА "Новости", Владимир Путин также назвал уход Николая Караченцова из жизни невосполнимой утратой не только для его близких, но также для друзей и коллег.

Напомним, в 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию и получил серьезную травму головы, после которой так и не смог оправиться. Год назад у него обнаружили злокачественную опухоль в легком, с которой он сражался до последнего дня.