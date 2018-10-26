Жена Николая Караченцова рассказала о последних днях своего супруга

Супруга Николая Караченцова в пятницу рассказала о последних днях жизни легендарного артиста. Ранее сегодня стало известно, что актер ушел из жизни после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Людмила Поргина призналась, что в последние дни ее муж не мог стоять на ногах, ощущал сильнейшую слабость и даже не мог глотать. В интервью НТВ жена Караченцова рассказала, что Николай Петрович понимал, что смерть приближается, однако боролся до самого конца и изо всех сил цеплялся за жизнь. "Просто молодец", – отметила Поргина.

Напомним, в 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию и получил серьезную травму головы, после которой так и не смог оправиться. Год назад у него обнаружили злокачественную опухоль в легком, с которой он сражался до последнего дня.