"Электроник" выразил соболезнования в связи с кончиной Караченцова

Российский актер Юрий Торсуев, который вместе с братом-близнецом Владимиром исполнил главные роли в фильме "Приключения Электроника" выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова.

По словам Торсуева, Николай Петрович был не только потрясающим разноплановым актером, но и уникальным человеком. Артист подчеркнул, что работал с Караченцовым, когда был еще подростком, но старший коллега относился к ним с братом не как к маленьким детям, а как к полноценным партнерам по площадке.