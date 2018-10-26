Названы дата и место прощания с Николаем Караченцовым

Сегодня стало известно, где и когда состоится прощание с актером Николаем Караченцовым. Утром в пятницу, 26 октября, стало известно, что артист ушел из жизни в возрасте 73 лет после долгой болезни.

Прощание с Николаем Петровичем планируется провести в понедельник, 29 октября, на сцене "Ленкома", где актер работал почти сорок лет. Данную информацию предоставил директор московского театра Марк Варшавер. Вопрос о месте захоронения артиста будет решен в течение нескольких часов, передает РИА "Новости".

Напомним, в 2005 году Караченцов серьезно пострадал в автомобильной аварии – он так и не смог восстановиться после травмы головы. Год назад у него была обнаружена злокачественная опухоль в легком.