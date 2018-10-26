Сын Караченцова сообщил подробности о кончине отца

Утром в пятницу, 26 октября, появились подробности о кончине известного актера Николая Караченцова. Сын артиста Андрей рассказал, что стало причиной смерти, а также предоставил данные о прощании.

Известно, что Николай Петрович ушел из жизни сегодня без десяти девять. Смерть наступила в результате остановки сердца, передает РИА "Новости".

Прощание с Николаем Караченцовым состоится в театре "Ленком", где актер работал почти сорок лет. Точная дата будет объявлена позже.

Напомним, артист в феврале 2005 года серьезно пострадал в автомобильной аварии. Он так и не смог восстановиться после тяжелой травмы головы. Год назад у Караченцова диагностировали злокачественную опухоль в легком.