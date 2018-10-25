Алсу стала заслуженной артисткой России

Сегодня в Атриуме Большого театра прошла церемония награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры РФ. Из рук министра Владимира Мединского певица Алсу получила нагрудный знак "Заслуженный артист России". Новый имидж Алсу понравился не всем

В 2000 году Алсу получила звание заслуженной артистки Татарстана, а через 10 лет стала народной артисткой республики.

Звание "Заслуженный артист России" присвоено сегодня актерам Максиму Матвееву, Станиславу Дужникову, вокалистке Большого театра Агунде Кулаевой и певице Инне Маликовой.

Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы России А.А. Юрлова Геннадий Дмитряк удостоился звания "Народный артист России". Орденом Дружбы Мединский наградил артиста МХАТ им. Чехова Александра Семчева, а медаль "За заслуги перед Отечеством" I степени вручили директору группы «Земляне» Анатолию Шендерову, сообщает ТАСС.