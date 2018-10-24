«Школа современной пьесы» ищет талантливых режиссеров

Если вы считаете себя молодым режиссером, имеете специальное образование, интересуетесь современной русскоязычной драматургией станьте участником Международного конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица» и Театральной лаборатории Класс молодой режиссуры.

Вам предлагается поставить спектакль в театре «Школа современной пьесы». Для этого нужно:

---прочитать пьесы лонг-листа международного конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица» 2018 года и выбрать понравившуюся по данной ссылке.

--разработать и прислать режиссерскую экспликацию выбранной пьесы (описание будущего спектакля) не более 5 тысяч знаков (1,5-2 страницы) на адрес: kmr19@inbox.ru

Также сообщите нам краткие сведения о себе: возраст, образование, творческие работы.

Знайте, что если ваша заявка будет принята оргкомитетом конкурса, вам предстоит:

---подготовить по выбранной пьесе режиссерский этюд продолжительностью не более 15 минут с привлечением артистов труппы «Школы современной пьесы», а также других дружественных вам артистов, художников и иных участников необходимой вам творческой команды

---показать этот этюд в рамках лаборатории Класс молодой режиссуры в марте 2019 года

---в случае победы, поставить спектакль по данной заявке в театре «Школа современной пьесы» в сезоне 2019-2020 г.г.

Ждем ваши заявки до 30 ноября 2018 года. Режиссерский пул в количестве 10 человек должен быть сформирован не позднее 15 декабря 2018 года. Выбранные вами пьесы составят шорт-лист конкурса «Действующие лица» и будут опубликованы в сборнике «Лучшие пьесы 2018».