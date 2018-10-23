В Москве скончался поэт Владимир Дагуров
23 октября 2018, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
Советский, российский писатель, поэт-песенник Владимир Дагуров скончался на 79-м году жизни в Москве. Церемония прощания с деятелем пройдет днем 24 октября, сообщает пресс-служба Центрального дома литераторов.
Похоронят Дагурова на Перепечинском кладбище.
Владимир Геннадьевич Дагуров является автором 20 книг стихов и прозы. Песни с его стихами исполняли Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский. Среди них "Сеньорита Грация", "Браво, брависсимо", "Ледовый праздник", "Золотой звездопад". Работал в отделе культуры многих центральных газет - "Литературная газета", "Литературная Россия", "Федерация" и др.
Ранее СМИ писали, что у поэта обнаружили рак.
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