В Москве скончался поэт Владимир Дагуров

Советский, российский писатель, поэт-песенник Владимир Дагуров скончался на 79-м году жизни в Москве. Церемония прощания с деятелем пройдет днем 24 октября, сообщает пресс-служба Центрального дома литераторов.

Похоронят Дагурова на Перепечинском кладбище.

Владимир Геннадьевич Дагуров является автором 20 книг стихов и прозы. Песни с его стихами исполняли Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский. Среди них "Сеньорита Грация", "Браво, брависсимо", "Ледовый праздник", "Золотой звездопад". Работал в отделе культуры многих центральных газет - "Литературная газета", "Литературная Россия", "Федерация" и др.

Ранее СМИ писали, что у поэта обнаружили рак.