Названа дата публикации неизданных рассказов Хемингуэя

Летом 2019 года будут опубликованы два рассказа Эрнеста Хемингуэя, ранее не издававшихся. Об этом стало известно от распорядителя литературного наследия великого американского писателя Майкла Катакиса.

В следующем году в очередное переиздание романа «По ком звонит колокол» войдут два ранее не издававшихся рассказа «Монумент» и «Страна индейцев и армия белых», написанные в середине 1950 годов. Издание также дополнит рассказ «Комната с видом на сад», впервые опубликованный лишь в августе 2018 года.

Эрнест Хемингуэй написал пять рассказов о своем участии во Второй мировой войне. Существует версия, согласно которой сам писатель считал эти рассказы «о людях, убивающих других людей» довольно шокирующими, и поэтому попросил своего издателя, чтобы они были опубликованы лишь после его смерти.

Первый из этих рассказов, «Черный осел на перекрестке», был опубликован несколько лет назад. Дата публикации пятого рассказа «Дутая репутация» все еще остается неизвестной, сообщает РИА Новости.