Лев Лещенко назвал диагноз Вячеслава Добрынина
22 октября 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый артист Лев Лещенко в понедельник рассказал о диагнозе и состоянии здоровья своего коллеги Вячеслава Добрынина. Несколько дней назад певец был доставлен в одну из столичных клиник.
По словам Льва Лещенко, у его друга была транзиторная ишемическая атака. В настоящий момент, как утверждает артист, Вячеслав Добрынин чувствует себя нормально и добавил, что переживать за его здоровье нет необходимости. "Никакого инсульта!" – заключил музыкант.
Предполагается, что в течение ближайших дней Добрынин будет находиться в больнице под присмотров врачей, а затем перейдет на амбулаторное лечение, передает "7 Дней".
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